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Общество

В больницах и поликлиниках будут делать бесплатные тесты на грипп

Фото: ПАИ

В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Постановление о порядке проведения таких исследований подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение.

Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний.

О необходимости тестирования на грипп людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания у президента с членами Правительства 14 декабря. Она пояснила, что это поможет снизить риски для заболевших.

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