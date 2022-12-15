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Общество

Более 150 тысяч раз за год превысили скорость псковские водители

Почти 153 тысячи раз превысили скорость псковские автомобилисты с начала года, сообщили в ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

На текущий момент в Пскове установлены шесть комплексов фиксирующих нарушения проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечения стоп-линии и превышения скоростного режима. 

«Комплекс фотовидеофиксации фиксирует нарушения ПДД в автоматическом режиме, при пересечении передней/выступающей частью (передним бампером) автомобиля стоп-линии при запрещающем сигнале светофора. Камера в зимний период работает в штатном режиме, а при невидимой линии разметки, водитель должен, прежде всего, руководствоваться дорожным знакомы 6.16 «Стоп-линия», — пояснил начальник псковского ЦАФАП Юрий Фёдоров.

Также он отметил, что запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участок перекрестка, обозначенного желтой разметкой 1.26 в виде сетки с диагональными линиями и границами, если впереди образовался затор. 

По статистике, в Пскове за 2022 год автомобилисты превысили скорость - 152 951 раз, пересекли стоп-линию - 5 169 раз, на запрещающий сигнал светофора проехали 409 раз, пересекли сплошную линию разметки 220 раз и нарушили ПДД «Остановка/стоянка запрещена» - 408 раз.

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