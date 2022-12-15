Госдума внесла изменения в закон о бизнес-омбудсменах

12:09, 15 декабря 2022, ПАИ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон № 78-ФЗ об уполномоченных по защите прав предпринимателей, сообщил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем Telegram-канале.

Закон приводится в соответствии с изменениями, накопившимися и в нормативной базе, и в жизни. Несколько расширен список статей УК, обвинения по которым дают уполномоченному право на беспрепятственное посещение обвиняемых в СИЗО (с учетом изменений, внесённых в Уголовно-процессуальный Кодекс), отметил Титов.

Помимо этого, в 78-ФЗ подтверждается право на посещение СИЗО и мест лишения свободы для региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей. Специальное законодательство содержит норму о наличии такого права с 2013 года.

«Можно отметить, что в законе теперь содержится указание на возможность посещения мест содержания лиц, отбывающих наказание в виде ареста и принудительных работ. Практика назначения последних существенно расширяется, исправительных центров, благодаря активным усилиям ФСИН, становится больше. Поэтому эта новелла, конечно, будет востребована», - добавил Титов.