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Общество

Сбер: Онлайн-заказы лекарств в СЗФО выросли на 62%

 Фото пресс-службы Сбера

За 11 месяцев 2022 года количество заказов СБЕР ЕАПТЕКИ в СЗФО в интернет-аптеке увеличилось на 62%. Чаще всего покупают жаропонижающие и обеззараживающие препараты, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В регионе открыто 10 хабов СБЕР ЕАПТЕКИ, три собственных аптеки-хаба и 16 аптек в отделениях Сбера. 46% заказов приходится на курьерскую доставку безрецептурных лекарств, 54% — на онлайн-заказы с самовывозом из собственных и партнерских аптек. Чаще всего за 11 месяцев 2022 года жители региона заказывали обеззараживающие (доля равна 21%), жаропонижающие (12%), препараты для улучшения пищеварения (9%), назальные капли (7%) и болеутоляющие (5%). 

В СБЕР ЕАПТЕКЕ можно приобрести товары для здоровья и лекарственные средства удобным способом: в отделениях Сбера, оформить покупку на сайте или мобильном приложении. При заказе онлайн доступна доставка на дом и самовывоз из собственных и партнерских аптек. Сейчас в Северо-Западном федеральном округе действует 1178 пунктов самовывоза, из них 374 – в Санкт-Петербурге. 

На дом курьеры доставляют заказы, не содержащие рецептурные препараты. Лекарства, которые отпускаются по рецепту, можно приобрести в пунктах СБЕР ЕАПТЕКИ, а также заказать онлайн и забрать самовывозом из аптеки, оплатив на месте. Среднее время курьерской доставки заказа составляет в среднем два часа – от оформления заказа клиентом до получения.

СБЕР ЕАПТЕКА — одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 млн человек ежемесячно. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ — самый широкий на рынке e-Pharm, более 50 000 наименований товаров.

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