Проект бюджет Пскова на 2023 год готовят ко второму чтению

13:01, 15 декабря 2022, ПАИ

В Пскове готовят ко второму чтению проект бюджет города на 2023 год, рассказала председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, администрация города сейчас вносит изменения в проект бюджета. Она отметила, что в прошлом году во втором чтении доходная часть бюджета была увеличена на 1,5 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из регионального и федерального бюджетов.

«Пока у нас нет информации на 2023 год, но мы очень надеемся, что также будут выделены дополнительные средства из бюджетов вышестоящих уровней», - сказала Юлия Пожидаева.

Напомним, что бюджет Пскова на 2023 принят в первом чтении на сессии гордумы. Прогнозируемый объем доходов на 2023 год составляет в сумме 6 млрд 247 млн рублей, а общий объем расходов – 6 млрд 396,7 млн рублей. Дефицит - 149,7 млн рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года – 670 млн рублей.

Также определена величина резервного фонда по предупреждению ЧС и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 749 тыс. рублей и величина резервного фонда администрации Пскова - 2 млн рублей.