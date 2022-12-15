Спектакль «Сказочный переполох» подготовил для малышей Псковский театр кукол

13:56, 15 декабря 2022, ПАИ

Музыкальный спектакль «Сказочный переполох» покажут маленьким псковичам в театре кукол. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в театре, спектакль можно будет посмотреть с 24 декабря по 7 января. Выходные дни – 26 декабря и 1 января.

«Новогодний спектакль для деток называется «Сказочный переполох». Там алхимик нечаянно испортит несколько сказок, а потом ему придется исправлять положение. Это будет интересное и увлекательное путешествие детей по сказкам. Всех секретов мы не раскроем, но там будет интерактивная программа, и также обязательно ждем прихода Деда Мороза, нашего главного волшебника», – рассказал артист Псковского театра кукол Николай Зубрилин.

По его словам, особенность спектакля заключается в его музыкальности. «Я думаю, что детям понравится», – подытожил артист.