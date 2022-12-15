ПсковГУ получил благодарственное письмо от Минобрнауки

13:35, 15 декабря 2022, ПАИ

Псковский государственный университет получил благодарственное письмо от заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Гурова за вклад в реализацию программы по развитию молодёжного и студенческого туризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На пленарном заседании участники мероприятия отметили, какие программы уже есть и какие стоит предложить молодежи на ближайшие 5 лет. Работая в группах, представители из разных регионов страны обсудили, как трансформировать путешествия, чтобы они были полезны для студентов, и как сделать путешествия более доступными. Мероприятие прошло с участием представителей Министерства науки и высшего образования, президентской программы «Россия – страна возможностей», Государственной Думы.

В этом году вуз впервые принял участие в программе молодежного и студенческого туризма, в рамках которой молодые люди могут путешествовать по регионам и останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам.

Участникам программы доступны три варианта направлений: научно-популярный туризм — поездки с целью профессионального развития, стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ; профориентационный туризм — поездки для краткосрочного погружения в интересующие специальности, смены направления обучения, специализации, получения новых навыков и компетенций, а также культурно-познавательный и рекреационный туризм — поездки с целью культурного и личностного развития.

В этом году география программы охватила все федеральные округа России. В ней участвуют вузы из 98 городов, от Владивостока до Калининграда. Уникальные туристические программы предложили в Горно-Алтайске, Кургане, Грозном, Москве, Севастополе, Петрозаводске, Казани. К цифровой платформе студтуризм.рф подключились 155 ведущих российских вузов, в том числе МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, ДВФУ, КФУ и другие.

Предусмотрены как групповые поездки в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальные путешествия.

В целях развития проекта Минобрнауки России также проводится интеграция лучших практик в сфере молодежного туризма в России, в том числе совместно с проектом «Больше, чем путешествие».

Вся актуальная информация по направлениям путешествий и местам размещения доступна на специальной цифровой платформе студтуризм.рф. Там же пользователи смогут забронировать места в общежитиях и выбрать подходящее тематическое предложение.