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Экономика

С бюджетным посланием к депутатам Михаил Ведерников обратится 23 декабря

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

На заключительную сессию 2022 года депутаты областного Собрания соберутся 23 декабря. Заседание пройдёт без парламентского часа и выступления фракций – по установленному порядку к законодательному органу обратится с бюджетным посланием губернатор Михаил Ведерников. Предваряя рассмотрение главного финансового документа, глава региона обозначит стратегические векторы развития Псковской области на ближайший период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Председатель Собрания Александр Котов напомнил, что депутатам придётся вернуться к первому чтению законопроекта об областном бюджете на 2023 год, чтобы изменить утверждённые ранее параметры. «Из федерального бюджета поступили дополнительные средства, которые нам необходимо учесть. Поправки финансового комитета предварительно рассмотрит согласительная комиссия», - сообщил спикер. До сессии Михаил Ведерников проведёт традиционные консультации с политическими фракциями областного Собрания, озвученные депутатами вопросы будут учтены в бюджетном послании губернатора.

Утверждённая Советом Собрания повестка включает целый пакет бюджетных вопросов, традиционных для конца календарного года: помимо областного бюджета депутатам предстоит принять бюджет территориального фонда медицинского страхования, закрепить нормативы и новые статьи расходов в законе о межбюджетных отношениях, скорректировать перечень налоговых льгот, проиндексировать меры соцподдержки и выплаты.

Напомним, ранее вице-губернатор Татьяна Баринова сообщила, что Псковская область дополнительно получит из федерального бюджета более 6,3 млрд рублей. Пока доходы областного бюджета 2023 года утверждены в размере 45,12 млрд рублей, с учётом новых поступлений они могут составить 51,48 млрд рублей.

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