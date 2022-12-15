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Общество

Первый мурал начали рисовать на одном из домов в Гдове

На стене одного из многоквартирных домов в Гдове начали подготовку к нанесению первого мурала, сообщает газета «Гдовская заря». Уже готов фон и контуры будущего произведения.

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Как ранее сообщала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, в рамках празднования 700-летия города будут созданы три мурала, эскизы которых навеяны повестью Александра Грина «Алые паруса».

Известно, что прототипом главной героини была жена писателя, уроженка Гдова Нина Грин, чей романтический образ был воплощен и в эскизах к муралам петербургского художника Сергея Руднева, ныне проживающего в Пскове.

Муралы также появятся на трансформаторной будке на улице Карла Маркса, 2 и на многоквартирном доме, расположенном на улице Карла Маркса, 6а. Сейчас первые наброски появились на стене МКД по адресу Карла Маркса, 32.

Проект реализуется за счет средств гранта, полученного по результатам конкурсного отбора, проведенного комитетом по туризму Псковской области.

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