Двух сбежавших из-за непогоды собак ищут зоозащитники в Пскове

13:30, 15 декабря 2022, ПАИ

Две собаки сбежали с территории псковского приюта «Лесопилка» за несколько дней. Побегу животных поспособствовала снежная погода, сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

«Первый раз за четыре года убежал Фёдор. Это очень пугливая собака. Не злой совершенно, но к человеку не подойдет! Если увидите, позвоните, пожалуйста, по телефону 8-911-362-31-25 или по любому телефону администраторов сообщества», – просят в приюте.

Кроме того, несколькими днями ранее с территории приюта сбежал пёс Байкал. Однако с ним, как отмечают зоозащитники, ситуация несколько другая: подопечный приюта не один раз сбегал «на поиски приключений».

Волонтёры отметили, что Байкал – очень добрый и контактный пёс, и попросили псковичей придержать собаку, если случайно увидят ее в городе. После этого пса можно сразу привезти в приют по адресу улица Новгородская, 7 либо позвонить по вышеуказанному номеру телефона.

«Каждое утро по территории бегают отстегнутые собаки: снегом забиваются карабины и вертлюги. Также они иногда расстегиваются или обрываются от натяжения. Как правило, все, кто гулял ночью, встречают нас утром у ворот. И только единицы уходят за территорию», – отметили зоозащитники.