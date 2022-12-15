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Общество

Двух сбежавших из-за непогоды собак ищут зоозащитники в Пскове

Две собаки сбежали с территории псковского приюта «Лесопилка» за несколько дней. Побегу животных поспособствовала снежная погода, сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Фёдор. Фото из группы приюта.

«Первый раз за четыре года убежал Фёдор. Это очень пугливая собака. Не злой совершенно, но к человеку не подойдет! Если увидите, позвоните, пожалуйста, по телефону 8-911-362-31-25 или по любому телефону администраторов сообщества», – просят в приюте. 

Кроме того, несколькими днями ранее с территории приюта сбежал пёс Байкал. Однако с ним, как отмечают зоозащитники, ситуация несколько другая: подопечный приюта не один раз сбегал «на поиски приключений». 

Байкал. Фото из группы приюта.

Волонтёры отметили, что Байкал – очень добрый и контактный пёс, и попросили псковичей придержать собаку, если случайно увидят ее в городе. После этого пса можно сразу привезти в приют по адресу улица Новгородская, 7 либо позвонить по вышеуказанному номеру телефона. 

«Каждое утро по территории бегают отстегнутые собаки: снегом забиваются карабины и вертлюги. Также они иногда расстегиваются или обрываются от натяжения. Как правило, все, кто гулял ночью, встречают нас утром у ворот. И только единицы уходят за территорию», – отметили зоозащитники. 

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