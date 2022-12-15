Эфир с Юлией Пересильд можно послушать сегодня на «Серебряном дожде»

14:00, 15 декабря 2022, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, недавно побывавшая на МКС в ходе съемок фильма «Вызов», стала гостем радиостанции «Серебряный дождь».

Послушать интервью с актрисой можно сегодня, 15 декабря, в 14:00 в эфире радиостанции «Серебряный дождь» на волне 88,3 FM.

Ю́лия Пересильд — российская актриса театра и кино. Она родилась 5 сентября 1984 года в городе Пскове. Отец писал иконы, а мать работала в детском саду. Юлия с детства мечтала стать актрисой, с третьего класса принимала участие в школьной художественной самодеятельности, пела, играла в школьных спектаклях. В возрасте одиннадцати лет участвовала в конкурсе юных талантов «Утренняя звезда». В 2001 году окончила среднюю школу № 24 города Пскова.

Затем она поступила на факультет русской филологии ПсковГУ, но, проучившись всего один год, поехала в Москву и поступила в театральный вуз.

Дебютом Юлии в кино стала роль Наташи Кублаковой в телесериале «Участок» (2003) режиссёра Александра Баранова. Первая большая работа в кинематографе — роль Оли Родяшиной в фильме «Невеста» (2006) режиссёра Эльёра Ишмухамедова. Прорывом в кинобиографии стала одна из главных ролей (Софья) в драме режиссёра Алексея Учителя «Край» (2010).

Напомним, в ноябре на радиостанции начала выходить серия новых радиопередач. Каждый день в 14:00 достаточно будет всего лишь настроиться на волну 88,3 FM, чтобы узнать о новостях из мира псковского бизнеса, политики, сферы здравоохранения, культуры, строительства и ЖКХ.