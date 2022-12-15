О неблагоприятных погодных условиях предупреждают псковичей

14:41, 15 декабря 2022, ПАИ

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории региона, сообщает управление Госавтоинспекции Псковской области.

В ведомстве отметили, что в регионе ожидается дальнейшее понижение температуры и снегопад, осложняющий дорожную обстановку.

«Управление Госавтоинспекции Псковской области в связи с изменением погодных условий призывает автовладельцев и пешеходов быть крайне внимательными на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание им помощи в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.