О неблагоприятных погодных условиях предупреждают псковичей
Неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории региона, сообщает управление Госавтоинспекции Псковской области.
В ведомстве отметили, что в регионе ожидается дальнейшее понижение температуры и снегопад, осложняющий дорожную обстановку.
«Управление Госавтоинспекции Псковской области в связи с изменением погодных условий призывает автовладельцев и пешеходов быть крайне внимательными на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание им помощи в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.
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