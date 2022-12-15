Михаил Ведерников поздравил областное казначейство с юбилеем

15:27, 15 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 15 декабря, принял участие в расширенном заседании коллегии регионального управления Федерального казначейства. Мероприятие приурочено к 30-летию со дня воссоздания органов Федерального казначейства Российской Федерации, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона поздравил руководство и коллектив областного казначейства с юбилеем и поблагодарил их за добросовестный труд и большой вклад в развитие субъекта РФ.

«Вы являетесь активными участниками практически всех финансовых мероприятий, которые происходят в нашем регионе. Большая работа проводится по казначейскому сопровождению целевых средств: это государственные и муниципальные контракты, субсидии в поддержку отраслей сельского хозяйства и промышленности, средства, которые мы получаем на развитие ОЭЗ «Моглино» и другие. Вы активно взаимодействуете с управлением проектной деятельности правительства области в части контроля за реализацией национальных проектов, мониторинга кассового исполнения расходных обязательств по объектам капитального строительства. Еще одно важное направление — казначейский контроль в сфере закупок», — обратил внимание Михаил Ведерников.

В своей речи губернатор отметил и новые направления деятельности. С 2021 года управление осуществляет финансовый контроль за реализацией инфраструктурных проектов. В этом году стартовал проект «Автоплатежи» в сфере госзакупок, который сокращает сроки проведения платежа при исполнении госконтрактов до одного дня. «Казначейская система активно развивается, адаптируясь под вызовы современности, реализуя множество технологических и перспективных проектов», — подчеркнул он.

Отдельно была отмечена вовлеченность коллектива ведомства в общественную и благотворительную деятельность. «Сегодня управление объединяет более 300 служащих — целеустремленных, грамотных и ответственных профессионалов своего дела. Уверен, что с такой командой вы выполните все задачи», — заключил Михаил Ведерников.

За заслуги в реализации государственной финансовой политики глава региона наградил трудовой коллектив управления Федерального казначейства по Псковской области почетной грамотой губернатора. Многолетний добросовестный труд ряда сотрудников также отмечен высшими региональными наградами и благодарственными письмами правительства Псковской области.

Руководитель управления Федерального казначейства по Псковской области Дмитрий Губин в рамках заседания выступил с докладом о предварительных итогах деятельности органа за 2022 год и основных задачах на следующий год и среднесрочную перспективу.

Он поздравил коллег с 30-летием ведомства и выразил им признательность за добросовестный труд и вклад в развитие казначейской системы: «Благодаря команде настоящих профессионалов, которыми являются сотрудники Управления, нам удается успешно справляться со всеми поставленными задачами на высоком профессиональном уровне».

Добавим, что управление Федерального казначейства по Псковской области обслуживает 281 учреждение областного бюджета и является «централизованной бухгалтерией» для шести федеральных учреждений. Ведомство контролирует 945 государственных и муниципальных заказчиков региона. С начала года специалистами отработано почти 19 тыс. сведений о заключении и изменении контракта, почти 60 тыс. сведений об их исполнении и расторжении.

Большое интервью ПАИ с руководителем УФК по Псковской области Дмитрием Губиным читайте по ссылке.