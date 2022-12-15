Ещё один пациент скончался от коронавируса в Псковской области
Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 953 псковича.
Всего с начала пандемии зафиксирован 125 081 случай заражения коронавирусом, из них 14 за минувшие сутки. Выздоровели 123 566 пациентов, за сутки – 17.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков – 41221/9
- Великие Луки – 18256/1
- Новосокольнический район – 3306/1
- Опочецкий район – 3838/2
- Псковский район – 9719/1.
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