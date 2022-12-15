Ещё один пациент скончался от коронавируса в Псковской области

15:18, 15 декабря 2022, ПАИ

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 953 псковича.

Всего с начала пандемии зафиксирован 125 081 случай заражения коронавирусом, из них 14 за минувшие сутки. Выздоровели 123 566 пациентов, за сутки – 17.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: