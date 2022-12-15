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Общество

Ещё один пациент скончался от коронавируса в Псковской области

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона. 

За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 953 псковича. 

Всего с начала пандемии зафиксирован 125 081 случай заражения коронавирусом, из них 14 за минувшие сутки. Выздоровели 123 566 пациентов, за сутки – 17.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

  1. Псков – 41221/9
  2. Великие Луки – 18256/1
  3. Новосокольнический район – 3306/1
  4. Опочецкий район – 3838/2
  5. Псковский район – 9719/1.
     
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