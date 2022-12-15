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Общество

Сквер журналистов предложили открыть в Пскове

Память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, предлагают увековечить в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской Думы. 

В частности, речь идёт о предложении присвоить скверу, расположенному у дома № 71 на Рижском проспекте, наименование «Сквер журналистов». С соответствующим ходатайством к городским властям обратились псковские тележурналисты. Члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось сегодня, 15 декабря, единогласно поддержали эту инициативу.

В Пскове в эту памятную дату вспоминают оператора ГТРК «Псков» Валентина Януса, который в 1995 году не вернулся из командировки в Чечню. Во время съемки фильма «Необъявленная война» оператора смертельно ранил снайпер.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы о награждении благодарственными письмами Псковской городской Думы депутата ПГД Григория Стороненкова, директора детской музыкальной школы № 2 Юрия Наконечного и руководителя самодеятельного коллектива «Театр танцев «Русские узоры» Ирины Казимир.

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