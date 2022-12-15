В состав правления Соцфонда России войдут представители ФНПР

15:51, 15 декабря 2022, ПАИ

Назначение выпускника профсоюзного вуза, Академии труда и социальных отношений, Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, в состав правления нового объединённого фонда также войдут представители ФНПР.

«То, что в руководящий состав войдут представители профсоюзов, - это очень правильный шаг, - отметил Игорь Иванов. - Уверен, что решения о назначениях правильные, и правление нового фонда приложит все усилия для организации социальной поддержки наших сограждан».

Как напомнили в профобъединении, с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единым фондом, его официальное название – Социальный фонд России.

«Объединение фондов упростит получение мер социальной поддержки. Пенсии, федеральные пособия, маткапитал, больничные и другие выплаты, которые сейчас назначаются в двух разных фондах, с нового года можно будет оформить в режиме «одного окна», - говорится в сообщении облсовпрофа.