Участников мероприятий в рамках Года культурного наследия награждают в Пскове

15:59, 15 декабря 2022, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года культурного наследия народов России, проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Здесь награждают победителей смотра-конкурса «Клуб года», конкурса национального костюма, вручают благодарственные письма и почётные грамоты.

Между церемониями награждения выступают победители и лауреаты фольклорных фестивалей Псковской области, гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.