О соборе Иоанна Предтечи рассказали на конференции в Петербурге

16:47, 15 декабря 2022, ПАИ

Cтарший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Андрей Шершеневич принял участие во Всероссийской научно-практической конференции «Храмы и судьбы», приуроченной к 180-летию со дня рождения А. А. Парланда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В Санкт-Петербурге Андрей Шершеневич представил доклад: «История изучения, реставрации и приспособления собора Рождества Иоанна Предтечи бывшего Иоанновского монастыря в Пскове». В докладе была освещена история изучения собора Рождества Иоанна Предтечи, начиная с дореволюционного времени, приведены первые планы и обмеры храма и его придела. Помимо этого, докладчик рассказал, какие изменения и утраты понес древний собор за свою историю и как в послереволюционную и последующие эпохи решался вопрос о его приспособлении и восстановлении.

«Большое внимание в моем докладе уделено противоаварийным и реставрационным работам в 1948–1950 годах под руководством Петра Максимова и архитектурно-археологическим изысканиям 1973–1978 годов, которые и сегодня во многом определяют наше понимание этого памятника и помогают ставить задачи по его сохранению», – отметил Андрей Шершеневич.