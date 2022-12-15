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Культура

О соборе Иоанна Предтечи рассказали на конференции в Петербурге

Cтарший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Андрей Шершеневич принял участие во Всероссийской научно-практической конференции «Храмы и судьбы», приуроченной к 180-летию со дня рождения А. А. Парланда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В Санкт-Петербурге Андрей Шершеневич представил доклад: «История изучения, реставрации и приспособления собора Рождества Иоанна Предтечи бывшего Иоанновского монастыря в Пскове». В докладе была освещена история изучения собора Рождества Иоанна Предтечи, начиная с дореволюционного времени, приведены первые планы и обмеры храма и его придела. Помимо этого, докладчик рассказал, какие изменения и утраты понес древний собор за свою историю и как в послереволюционную и последующие эпохи решался вопрос о его приспособлении и восстановлении.

«Большое внимание в моем докладе уделено противоаварийным и реставрационным работам в 1948–1950 годах под руководством Петра Максимова и архитектурно-археологическим изысканиям 1973–1978 годов, которые и сегодня во многом определяют наше понимание этого памятника и помогают ставить задачи по его сохранению», – отметил Андрей Шершеневич.

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