Солод из Германии не пропустили через границу в Псковской области
Ввоз 19,4 тонн пшеничного и ячменного солода в размере 19,4 тонн запретили сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ФПК Шумилкино. Об этом Псковскому агентства информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Солод из Германии, предназначенный для пивоварения, перевозили в атотранспортном средстве из Литвы в Казань.
Государственные инспекторы установили отсутствие деклараций о соответствии и протоколов испытаний на солод, что является нарушением ТР ТС «О безопасности пищевой продукции».
Ввоз пивоваренного солода на территорию Российской Федерации запрещен.
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