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Общество

Солод из Германии не пропустили через границу в Псковской области

Ввоз 19,4 тонн пшеничного и ячменного солода в размере 19,4 тонн запретили сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ФПК Шумилкино. Об этом Псковскому агентства информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Солод из Германии, предназначенный для пивоварения, перевозили в атотранспортном средстве из Литвы в Казань. 

Государственные инспекторы установили отсутствие деклараций о соответствии и протоколов испытаний на солод, что является нарушением ТР ТС «О безопасности пищевой продукции».   

Ввоз пивоваренного солода на территорию Российской Федерации запрещен.

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