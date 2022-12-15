Солод из Германии не пропустили через границу в Псковской области

16:38, 15 декабря 2022, ПАИ

Ввоз 19,4 тонн пшеничного и ячменного солода в размере 19,4 тонн запретили сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ФПК Шумилкино. Об этом Псковскому агентства информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Солод из Германии, предназначенный для пивоварения, перевозили в атотранспортном средстве из Литвы в Казань.

Государственные инспекторы установили отсутствие деклараций о соответствии и протоколов испытаний на солод, что является нарушением ТР ТС «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз пивоваренного солода на территорию Российской Федерации запрещен.