Мастер-класс по лепке провели для слабовидящих псковичей

17:56, 15 декабря 2022, ПАИ

Мастер-класс по скульптурной лепке прошёл в рамках проекта «Особенный зритель» в картинной галерее «Цех» в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Основная задача проекта сегодня - соединить ребят с творчеством, познакомить их друг с другом, а также есть психологическая задача - чтобы они заглянули внутрь себя. Когда слабовидящий человек живёт внутри себя, ему может казаться, что он немного недопонят другими людьми и другие люди имеют о нём банальное представление», - рассказала художник, куратор мастер-классов для слабовидящих детей и подростков Екатерина Беликова.

По её словам, мастер-классы полезны, так как люди учатся говорить о себе, высказывать свои мысли и доносить их до других людей.

Руководитель галереи «Цех» и куратор проекта, представитель Российского фонда культуры в Псковской области Марина Николаева отметила, что данный проект создали для слабовидящих и полностью незрячих людей. «В театре они могут смотреть спектакли с тифлокомментариями и участвовать в мастер-классах по лепке или по работе со скульптурными материалами - пластилином, глиной и гипсом», - поделилась она.

«В этом году это последнее мероприятие проекта, но мы надеемся, что найдём возможности предложить какое-либо событие и в следующем году», - добавила руководитель галереи.

Проект «Особенный зритель» реализуется в рамках программы «Культура российской провинции» Российского фонда культуры. Его организаторами выступили Псковское отделение Российского фонда культуры и некоммерческая организация, духовно-просветительский центр «Учение». Среди партнёров - Псковская областная библиотека для слабовидящих, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Росток», коррекционная школа № 7, чьи ученики также приняли участие в мастер-классе, а также различные художественные организации.