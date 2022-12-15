Как получить одобрение заявки на кредит, объяснили псковичам

16:58, 15 декабря 2022, ПАИ

Одобрение при оформлении потребительского кредита является важным моментом. Часто потенциальные заемщики получают отказ в сотрудничестве из-за того, что банки не работают с определенной категорией лиц, не кредитуют людей с плохой кредитной историей или не желают предоставлять в долг денежную сумму без поручительства. Причин для отказа может быть масса. Чтобы не потратить время впустую и повысить вероятность одобрения до максимума, следует правильно подходить к выбору кредитной программы и самого банка. Выбрать подходящий вариант и получить потребительский кредит без дополнительных хлопот поможет финансовый портал Выберу.ру.

Как работает финансовый портал

Выберу.ру – это маркетплейс, в каталоге которого собраны предложения разных банков России. Благодаря такой организации процесса возможен ускоренный поиск и выбор подходящего продукта. Портал не предоставляет денег в долг и не рассматривает поданных заявок, а выступает в роли посредника между заемщиками и предоставляющей кредиты стороной. Поэтому заинтересованности в продвижении финансовых продуктов какого-либо отдельного банка здесь нет.

На страницах финансового портала собраны варианты предложений с разными условиями сотрудничества. Воспользовавшись поисковым фильтром, потенциальные заемщики могут выбрать кредит:

– нацеленный на определенную группу клиентов (студенты, пенсионеры, заемщики с плохой кредитной историей и так далее);

– с разными вариантами обеспечения (с залогом, поручительством или без обеспечения);

– предназначенный для определенных целей (рефинансирование, покупка товаров, оплата образования и так далее);

– с разной длительностью срока рассмотрения заявки.

И это далеко не полный перечень критериев, по которым можно осуществлять выбор подходящего кредита.

После обозначения желаемых параметров система отсортирует все актуальные предложения и выведет на экран лишь те, которые будут максимально приближены к желаемому продукту по характеристикам.

Максимально сузив параметры поиска, человек автоматически повышает вероятность одобрения.

В чем преимущества использования услуг маркетплейса

Выберу.ру не продвигает предложений банков, поэтому здесь всегда можно выбрать подходящий продукт без внешнего давления и агитации. Но это далеко не единственное преимущество. Также существуют и другие плюсы:

– широкий выбор предложений разных банков;

– бесплатный доступ к информации без временных и географических ограничений;

– постоянное обновление информационной базы;

– простота поиска интересующего варианта;

– возможность экономии времени (за счет отсутствия необходимости посещения филиалов банков).

Чтобы получить доступ к полному набору функций маркетплейса, необходимо пройти регистрацию на сайте сервиса. После завершения авторизации откроется доступ к личному кабинету, в котором будут отображаться все проделанные действия. Сюда же будут приходить все уведомления.

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