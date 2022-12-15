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Общество

Как получить одобрение заявки на кредит, объяснили псковичам

Одобрение при оформлении потребительского кредита является важным моментом. Часто потенциальные заемщики получают отказ в сотрудничестве из-за того, что банки не работают с определенной категорией лиц, не кредитуют людей с плохой кредитной историей или не желают предоставлять в долг денежную сумму без поручительства. Причин для отказа может быть масса. Чтобы не потратить время впустую и повысить вероятность одобрения до максимума, следует правильно подходить к выбору кредитной программы и самого банка. Выбрать подходящий вариант и получить потребительский кредит без дополнительных хлопот поможет финансовый портал Выберу.ру.  

Как работает финансовый портал 

Выберу.ру – это маркетплейс, в каталоге которого собраны предложения разных банков России. Благодаря такой организации процесса возможен ускоренный поиск и выбор подходящего продукта. Портал не предоставляет денег в долг и не рассматривает поданных заявок, а выступает в роли посредника между заемщиками и предоставляющей кредиты стороной. Поэтому заинтересованности в продвижении финансовых продуктов какого-либо отдельного банка здесь нет.  

На страницах финансового портала собраны варианты предложений с разными условиями сотрудничества. Воспользовавшись поисковым фильтром, потенциальные заемщики могут выбрать кредит: 

– нацеленный на определенную группу клиентов (студенты, пенсионеры, заемщики с плохой кредитной историей и так далее); 

– с разными вариантами обеспечения (с залогом, поручительством или без обеспечения); 

– предназначенный для определенных целей (рефинансирование, покупка товаров, оплата образования и так далее); 

– с разной длительностью срока рассмотрения заявки. 

И это далеко не полный перечень критериев, по которым можно осуществлять выбор подходящего кредита.  

После обозначения желаемых параметров система отсортирует все актуальные предложения и выведет на экран лишь те, которые будут максимально приближены к желаемому продукту по характеристикам.  

Максимально сузив параметры поиска, человек автоматически повышает вероятность одобрения.  

В чем преимущества использования услуг маркетплейса 

Выберу.ру не продвигает предложений банков, поэтому здесь всегда можно выбрать подходящий продукт без внешнего давления и агитации. Но это далеко не единственное преимущество. Также существуют и другие плюсы: 

– широкий выбор предложений разных банков; 

– бесплатный доступ к информации без временных и географических ограничений; 

– постоянное обновление информационной базы; 

– простота поиска интересующего варианта; 

– возможность экономии времени (за счет отсутствия необходимости посещения филиалов банков). 

Чтобы получить доступ к полному набору функций маркетплейса, необходимо пройти регистрацию на сайте сервиса. После завершения авторизации откроется доступ к личному кабинету, в котором будут отображаться все проделанные действия. Сюда же будут приходить все уведомления. 

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