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Общество

Суд обязал РЖД произвести очистку водоотводной канавы в Пскове

Суд обязал ОАО «РЖД» произвести очистку водоотводной канавы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что структурное подразделение ОАО «РЖД» не содержит в надлежащем техническом состоянии водоотводную канаву вдоль железной дороги на отдельных участках в границах города Пскова, по улице Морозовская ветка на перегоне Псков - Товарная - Берёзки, с левой стороны от железной дороги (засорена древесно-кустарниковой растительностью, имеет заиливание и порубочные остатки), что создает угрозу подтопления железнодорожных путей и жилых домов. 

В этой связи транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями к собственнику ОАО «РЖД» об обязании устранить нарушения действующего законодательства. 

По результатам рассмотрения искового заявления Псковский городской суд Псковской области обязал ОАО «РЖД» устранить нарушения. 

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры. 

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