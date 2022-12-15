Суд обязал РЖД произвести очистку водоотводной канавы в Пскове

17:54, 15 декабря 2022, ПАИ

Суд обязал ОАО «РЖД» произвести очистку водоотводной канавы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что структурное подразделение ОАО «РЖД» не содержит в надлежащем техническом состоянии водоотводную канаву вдоль железной дороги на отдельных участках в границах города Пскова, по улице Морозовская ветка на перегоне Псков - Товарная - Берёзки, с левой стороны от железной дороги (засорена древесно-кустарниковой растительностью, имеет заиливание и порубочные остатки), что создает угрозу подтопления железнодорожных путей и жилых домов.

В этой связи транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями к собственнику ОАО «РЖД» об обязании устранить нарушения действующего законодательства.

По результатам рассмотрения искового заявления Псковский городской суд Псковской области обязал ОАО «РЖД» устранить нарушения.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.