В псковском «Лофте» прошло второе мероприятие литературного проекта «Букбар»

17:36, 15 декабря 2022, ПАИ

10 декабря в креативном пространстве «Лофт» прошло второе мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Фото: Дмитрий Емельянов



Фото: Дмитрий Емельянов



Фото: Дмитрий Емельянов



Фото: Дмитрий Емельянов



Фото: Дмитрий Емельянов



Фото: Дмитрий Емельянов



Фото: Дмитрий Емельянов













Мероприятие доказывает, что книги – тема, объединяющая всех, независимо от возраста и интересов. «Официанты» познакомили гостей с сезонным меню из классики и современной отечественной литературы. За барной стойкой велась увлекательная беседа с двумя «барменами»: поэтом, философом, автором книг, лауреатом премии за лучшую поэтическую книгу года «Московский счёт» и короткого списка старейшей литературной премии в современной России Андрея Белого в номинации «Поэзия» — Артёмом Верле, а также книгоманом, автором книжного блога Farit_book, администратором марафона на сайте Bookmix.ru, человеком, который читает 30 книг в месяц, сотрудничает с большинством издательств, узнаёт о новинках из первых рук и рассказывает о них своим подписчикам — Натальей Лисичкиной. Они весь вечер смешивали лучшие литературные коктейли из своей барной карты. Братья Стругацкие, Андрей Платонов, Фёдор Достоевский, Николай Лесков — книги этих и многих других авторов можно было продегустировать и обсудить с опытными барменами. «Букбар» работал до последнего посетителя, поэтому никто из гостей не остался без точных рекомендаций о том, что им стоит почитать в ближайшее время.

По словам Артёма Верле, «Букбар» – важный и востребованный проект.

«Те люди, что любят читать и читают много, и те люди, что являются начинающими читателями, просто теряются в колоссальном объёме книг, созданных и создаваемых человечеством. Базовая ориентация для них просто необходима. «Букбар» отвечает на эту потребность. Среди профессиональных читателей царит огромное разнообразие, порождающее пестроту вкусов, списков предпочтений и приоритетов, зачастую противоположных друг другу. Давая возможность увидеть и услышать разное, проект даёт прекрасный срез той сферы, объём которой кажется неисчерпаемым. За всё это огромное ему спасибо!» — комментирует Артём.

«У книголюбов не так много поводов пообщаться между собой и обсудить книги. Тут же возможно не только узнать о книгах, которые предлагают бармены, но и задать вопросы, получить обратную связь, рекомендации», — дополняет Наталья.

Уже 17 декабря в рамках проекта в «Лофте» состоится встреча с режиссёром, сценаристом, писателем Исламом Ханипаевым. Ислам является автором книг «Типа я», «Холодные глаза» и «Большая суета», проекта «Дневник Дага», в рамках которого рассказывает жителям России о Дагестане, лауреатом литературной премии «Лицей», целью которой является поиск и поощрение молодых талантливых авторов, финалистом ежегодной литературной премии «Нос», победителем издательской программы арт-кластера «Таврида» — платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Адрес: ул. Спортивная, д. 1б.

Следите за новостями в сообществе проекта «Букбар», чтобы не пропустить подробности следующих встреч: https://vk.com/bookbar_loft.