До двух лет лишения свободы грозит псковичу за избиение жены

17:24, 15 декабря 2022, ПАИ

29-летний пскович обвиняется в совершении умышленного причинения лёгкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

У мужчины возник конфликт с супругой на почве личных неприязненных отношений. Находясь в квартире, он подошел к женщине и умышленно нанес удар рукой, а также неоднократные удары предметом с острым режущим краем. В результате медики диагностировали легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.