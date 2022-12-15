Почти 90% псковичей пользуются услугами ПФР онлайн

17:52, 15 декабря 2022, ПАИ

С начала года 89,4% всех обращений жителей региона в Пенсионный фонд России поступили в электронном виде, через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Сегодня большинство услуг фонда можно получить не выходя из дома. Так, 93% заявлений о назначении пенсии поданы псковичами онлайн. При этом в большинстве случаев выплаты при согласии человека назначаются дистанционно на основе данных из информационных систем Пенсионного фонда. Востребованы услуги по предоставлению сведений. Через личный кабинет, к примеру, можно заказать электронную справку о размере назначенной пенсии. Здесь же доступны данные о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей на пенсию.

Актуальны и электронные сервисы по назначению выплат малообеспеченным семьям. Пенсионный фонд принял более 97% электронных обращений от родителей за ежемесячным пособием на детей от 8 до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки.

Семьям, получившим материнский капитал, в личном в кабинете всегда доступна актуальная информация о сумме, которую родители могут использовать на выбранные цели. Практически все владельцы сертификата проверяют эти сведения онлайн. Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» есть возможность оформить выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами. Доля онлайн-обращений по этой услуге составила 86,8%.

Пенсионный фонд также принял 95,9% электронных заявлений на оформление выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Личный кабинет открывает возможность быстрого и удобного обращения в Пенсионный фонд. Для полного доступа к электронным сервисам необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Подтвердить зарегистрированную учетную запись можно в клиентских службах ПФР или многофункциональных центрах.

Клиентам некоторых банков, например, Сбера, Почта Банка или «Тинькоффа», доступно подтверждение регистрации на «Госуслугах» через онлайн-сервисы банка. Перечень кредитных организаций, в которых можно удаленно подтвердить учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), расширяется.