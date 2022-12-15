Грабитель напал на псковича из-за пакета с продуктами

17:58, 15 декабря 2022, ПАИ

37-летний пскович обвиняется в хищении чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Молодой человек украл в цветочном магазине телефон со столешницы и скрылся. Позже он подошёл со спины к ещё одному потерпевшему и вырвал у него пакет с вещами и продуктами, с которым побежал, пытаясь скрыться. Однако владелец пакета побежал вслед за обвиняемым и схватил его рукой за одежду. Грабитель нанес мужчине скользящий удар рукой в переносицу, от чего потерпевший упал на асфальт, а обвиняемому все же удалось сбежать.

Общая стоимость нанесённого ущерба составила 10 271 рубль.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи о краже предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, статьи о грабеже - до 7 лет.