В Великих Луках подросток подозревается в незаконном обороте наркотиков

18:13, 15 декабря 2022, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области расследует уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Великие Луки. Он подозревается в незаконном сбыте наркотиков (ч.1 ст.228.1 УК РФ), сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По версии следствия, 27 октября 2022 года подозреваемый сбыл в одном из дворов в городе Великие Луки вещество, которое по заключению физико-химической судебной экспертизы признано наркотическим.

Сегодня в рамках расследования уголовного дела следователи совместно с оперативными сотрудниками ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки провели обыск по месту жительства подростка. В ходе допроса в качестве подозреваемого подросток дал признательные показания касательно сбыта и хранения у себя в квартире наркотиков.

В настоящее время следователи при оперативном сопровождении полицейских продолжают проводить следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.