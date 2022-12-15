В Великих Луках подросток подозревается в незаконном обороте наркотиков
Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области расследует уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Великие Луки. Он подозревается в незаконном сбыте наркотиков (ч.1 ст.228.1 УК РФ), сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
По версии следствия, 27 октября 2022 года подозреваемый сбыл в одном из дворов в городе Великие Луки вещество, которое по заключению физико-химической судебной экспертизы признано наркотическим.
Сегодня в рамках расследования уголовного дела следователи совместно с оперативными сотрудниками ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки провели обыск по месту жительства подростка. В ходе допроса в качестве подозреваемого подросток дал признательные показания касательно сбыта и хранения у себя в квартире наркотиков.
В настоящее время следователи при оперативном сопровождении полицейских продолжают проводить следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.