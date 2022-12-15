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Общество

В Пскове 23 декабря откроется новогодняя ярмарка

Торговые павильоны украсят еловыми ветками и гирляндами. Фото Telegram

Новогодняя ярмарка разворачивается на улице Пушкина в Пскове. Количество торговых домиков городские власти увеличили до 16. Их празднично украсят еловыми ветками и гирляндами, сообщил глава Пскова Борис Елкин

«Открытие намечено на 23 декабря. Свои товары псковичам и туристам предложат местные ремесленники. На ярмарке можно будет купить авторские подарки и угощения к новогоднему столу. Впервые в Пскове своей продукцией будут торговать гдовский производитель колбас и сыров и псковская пекарня «Хлеб с неба». На прилавках будут русские валенки, варежки, куклы, вязаные игрушки, изделия из дерева и многое другое», - написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Официально ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 с 23 декабря по 8 января.

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