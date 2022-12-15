Сразу две победы одержали студенты, изучающие иностранные языки в ПсковГУ

19:14, 15 декабря 2022, ПАИ

Студенты-второкурсники факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ под руководством старшего преподавателя кафедры европейских языков и культур Светланы Яковлевой заняли первое призовое место в Международном конкурсе «Читаем вместе: Гейне-225» в номинации «Чтение стихотворений на немецком языке». Стихотворение Lorelei представили Елена Рассолович, Виктория Лебедева, Елена Копейкина, Анна Ершова, Дарья Шумарина, Елизавета Гагарина, Мария Сафонова, Дарья Зазулина и Юлия Дивенская. В сентябре этого года они начали изучение немецкого языка как второго иностранного языка.

Кроме того, студентка ПсковГУ Ирина Волкова стала дипломантом II степени во Всероссийском конкурсе эссе «Иностранный язык — дорога к профессиям будущего».

Организаторами конкурса выступили Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова и Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина. Мероприятие было организовано Казанским государственным энергетическим университетом.

Победители и призёры награждены электронными дипломами. Все остальные участники конкурса награждаются сертификатами участников, а руководители — благодарственными письмами в электронном виде.