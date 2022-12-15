Михаил Ведерников опроверг информацию о второй волне мобилизации

19:20, 15 декабря 2022, ПАИ

О том, началась ли вторая волна мобилизации, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«Сейчас пишут, что началась вторая волна мобилизации. Мой внук получает сейчас первое образование по специальности «IT-технологии». Не хочу, чтобы его забирали на войну», — обратилась к главе региона Татьяна Филиппова из Пскова.

«Если внук уважаемой заявительницы разбирается в IT, он может подсказать, в каких каналах передачи стоит разбираться, а в каких — нет. Я рекомендую пользоваться проверенными источниками. Я тоже стараюсь быть предельно открытым и откровенным с людьми. На сегодняшний день ни о какой второй волне мобилизации речи не идёт», — ответил Михаил Ведерников.

Он отметил, что поводов для беспокойства в настоящий момент нет, так как президент РФ Владимир Путин ещё в конце октября однозначно сказал, что частичная мобилизация закончена и точка поставлена.

Губернатор добавил, что необходимо ограничить чтение ресурсов, которые вбрасывают подобную информацию, и уделять больше внимания официальным ресурсам, телевидению и двум медиахолдингам. Он также уверил, что если бы вторая волна мобилизации действительно началась, он бы поставил всех в известность и прокомментировал данный факт.