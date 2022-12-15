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Общество

Роботизированные кассы появятся на автостанциях в Псковской области

Ситуацию с автостанциями и автовокзалами в регионе разъяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«В регионе есть областное предприятие «Псковавтотранс», которое занимается автовокзалами и автостанциями. Работает оно с убытками, которые ложатся нагрузкой на областной бюджет. Убытки достаточно серьёзные. В предыдущие годы это было порядка 10–20 миллионов рублей в год. В этом году мы провели аудит активов, оптимизировали определённые расходы и снизили убытки до уровня порядка 7 миллионов рублей», — рассказал он.

В настоящее время ведётся работа над модернизацией и оптимизацией существующей сети автостанций. «Сначала с главами районов обсуждается, насколько убыточный объект актуален для местных жителей. Если есть общее мнение, что району автостанция нужна, то тогда её переформатируют. Одно из направлений — внедрение роботизированных касс. А иногда и вовсе без них: можно купить билет и в автобусе», — пояснил глава региона.

Ещё один шаг — найти инвестора, чтобы он сделал объект коммерчески прибыльным. После этого автостанция переходит на баланс муниципалитета и работает уже с инвестором. Такой алгоритм, отметил Ведерников, реализован в Палкино. Там переговоры ведутся сразу с тремя инвесторами.

Губернатор добавил, что автостанция в Старом Изборске также будет модернизирована и продолжит работу. Прорабатывается вопрос передачи земельного участка, на котором расположен блок-контейнер, в аренду потенциальному инвестору для установки нового павильона, где можно будет приобрести билеты на автобус, а также продукты питания и сувениры.

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