Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава региона взял на контроль вопрос об отсутствии воды в доме жительницы Невельского района

Жительница деревни Леоново Невельского района пожаловалась, что в её доме, где живут два инвалида, с июля нет воды. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» разъяснил эту ситуацию.

Женщина рассказала, что жаловалась даже главе района Олегу Майорову, который был её учеником, но изменений не произошло. В свою очередь, Олег Майоров сослался на высокий износ сетей (более 200 аварий), но отметил, что 20 декабря направит в Леоново бригаду.

«Если справляться сами не будете, мы из области поможем. Вопрос на контроле», — заявил губернатор Михаил Ведерников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

Стало известно о планах Михаил Ведерников баллотироваться на второй губернаторский срок
15 декабря 2022

Жительница Великих Лук пожаловалась на скользкость покрытий в новых подземных переходах
15 декабря 2022

Дату открытия Троицкого моста после ремонта назвал Михаил Ведерников
15 декабря 2022

Псковский губернатор встретится с дольщиками долгостроя на улице Петровской
15 декабря 2022

Михаил Ведерников опроверг информацию о второй волне мобилизации
15 декабря 2022

Сразу две победы одержали студенты, изучающие иностранные языки в ПсковГУ
15 декабря 2022

В Пскове 23 декабря откроется новогодняя ярмарка
15 декабря 2022

Мастер-класс по лепке провели для слабовидящих псковичей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...