Глава региона взял на контроль вопрос об отсутствии воды в доме жительницы Невельского района

20:36, 15 декабря 2022, ПАИ

Жительница деревни Леоново Невельского района пожаловалась, что в её доме, где живут два инвалида, с июля нет воды. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» разъяснил эту ситуацию.

Женщина рассказала, что жаловалась даже главе района Олегу Майорову, который был её учеником, но изменений не произошло. В свою очередь, Олег Майоров сослался на высокий износ сетей (более 200 аварий), но отметил, что 20 декабря направит в Леоново бригаду.

«Если справляться сами не будете, мы из области поможем. Вопрос на контроле», — заявил губернатор Михаил Ведерников.