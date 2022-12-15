Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жительница Великих Лук пожаловалась на скользкость покрытий в новых подземных переходах

На прямую линию с псковским губернатором пришла жалоба на подземные переходы в Великих Луках. Фото: скрин трансляции на телеканале «Россия 24»

Пенсионерка Галина Попова из Великих Лук задала вопрос о городских подземных переходах.

«Для чего переход нужен был, нам непонятно. Поставили какие-то шесть кибиток по всей площади. Как и куда идти? Указателей нет. Но даже если сообразишь куда идти, там очень скользко. Для устранения этой причины положили резиновые коврики. Но положили только на один лестничный марш. Господин Беляев сказал, что там не скользко. Мне бы хотелось, чтобы он сам туда спустился. Нет поручней. Говорят, что они ещё в работе. А как тогда открыли эти переходы, если того нет, этого нет?  Ведь уровень травматизма сейчас повысится именно из-за переходов. Я сама там упала. И не я одна! Когда будет официально открыт переход?» — спросила Галина Михайловна.

«Вы правы, я был там не так давно. Обратил внимание, что эта плитка не для улицы, она очень скользкая. Мы сейчас Беляева включим. Поручней в проекте изначально не было, но их уже устанавливают. Резиновое покрытие должно быть уложено везде», — сказал глава региона.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил: «Объект построен в соответствии с проектом. Рабочее движение открыто для разгрузки городского автотранспорта. Но в процессе эксплуатации был выявлен дефект плитки — её скользкость. Приняты первичные меры: на половине лестничных маршей выложено резиновое покрытие. Оно будет положено на всех маршах. С 14 декабря начали устанавливать поручни. Объект доведём до ума. Также введём в конце января в эксплуатацию платформы для маломобильных групп пешеходов. До конца года завершим установку поручней».

Михаил Ведерников пообещал проконтролировать безопасность переходов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

Стало известно о планах Михаил Ведерников баллотироваться на второй губернаторский срок
15 декабря 2022

Жительница Великих Лук пожаловалась на скользкость покрытий в новых подземных переходах
15 декабря 2022

Дату открытия Троицкого моста после ремонта назвал Михаил Ведерников
15 декабря 2022

Псковский губернатор встретится с дольщиками долгостроя на улице Петровской
15 декабря 2022

Михаил Ведерников опроверг информацию о второй волне мобилизации
15 декабря 2022

Сразу две победы одержали студенты, изучающие иностранные языки в ПсковГУ
15 декабря 2022

В Пскове 23 декабря откроется новогодняя ярмарка
15 декабря 2022

Мастер-класс по лепке провели для слабовидящих псковичей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...