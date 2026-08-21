С 21 августа меняется схема движения на улице Некрасова в Пскове

07:25, 21 августа 2026, ПАИ

В связи с началом ремонтных работ на улице Некрасова в Пскове на участке от улицы Карла Маркса до улицы Воровского вводится временное ограничение движения. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

21 и 22 августа с 8:00 до 20:00 движение по участку будет полностью перекрыто. С 24 августа по 24 сентября на этом участке организуют одностороннее движение – в направлении от улицы Карла Маркса к улице Воровского.

Для объезда рекомендуется пользоваться улицами Красных Партизан и Гоголя.

Ранее сообщалось, что схему движения временно изменили у травмпункта Псковской областной больницы.