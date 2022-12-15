Михаил Ведерников раскрыл рецепт избавления от плохого настроения

21:15, 15 декабря 2022, ПАИ

Рецептом избавления от плохого настроения поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«Нужно, наверное, чаще улыбаться. Я вот огромное удовольствие от работы получаю, потому что Господь даёт возможность ежедневно помогать большому количеству людей, я от этого получаю большое удовлетворение», — сказал он.

«Может быть, не всегда внешне видно, но внутренне я улыбаюсь часто, по-хорошему, по-доброму», — добавил глава региона.