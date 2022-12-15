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Общество

Михаил Ведерников раскрыл рецепт избавления от плохого настроения

Рецептом избавления от плохого настроения поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«Нужно, наверное, чаще улыбаться. Я вот огромное удовольствие от работы получаю, потому что Господь даёт возможность ежедневно помогать большому количеству людей, я от этого получаю большое удовлетворение», — сказал он.

«Может быть, не всегда внешне видно, но внутренне я улыбаюсь часто, по-хорошему, по-доброму», — добавил глава региона.

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