В Лазаревском храме Псково-Печерского монастыря укрепляют уникальные исторические фундаменты

21:51, 15 декабря 2022, ПАИ

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В Псково-Печерском монастыре начались уникальные работы по укреплению исторических фундаментов Лазаревского храма.

Храм, по мнению специалистов, построен значительно позднее, чем подклет, на который поставлено здание: церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами, а подвалы датируются, предположительно, XV веком. Глубина основания фундаментов достигает семи метров.

Технологический процесс бурения и инъектирования подвалов церкви проходит параллельно с демонтажем поздних пристроек и работами внутри церкви.

Виды работ по укреплению фундаментов Лазаревской церкви:

1. Бурение скважин глубиной 8 м с установкой кондукторов (перфорированных труб) для подачи через них глины.

2. Усиление существующих фундаментов храма методом инъекции микроцемента через пакеры (трубки) в ранее пробурённые скважины.

В результате проводимых работ в грунте создаётся так называемый гидробарьер из глины.