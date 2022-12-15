В Лазаревском храме Псково-Печерского монастыря укрепляют уникальные исторические фундаменты
В Псково-Печерском монастыре начались уникальные работы по укреплению исторических фундаментов Лазаревского храма.
Храм, по мнению специалистов, построен значительно позднее, чем подклет, на который поставлено здание: церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами, а подвалы датируются, предположительно, XV веком. Глубина основания фундаментов достигает семи метров.
Технологический процесс бурения и инъектирования подвалов церкви проходит параллельно с демонтажем поздних пристроек и работами внутри церкви.
Виды работ по укреплению фундаментов Лазаревской церкви:
1. Бурение скважин глубиной 8 м с установкой кондукторов (перфорированных труб) для подачи через них глины.
2. Усиление существующих фундаментов храма методом инъекции микроцемента через пакеры (трубки) в ранее пробурённые скважины.
В результате проводимых работ в грунте создаётся так называемый гидробарьер из глины.
В Лазаревском храме Псково-Печерского монастыря укрепляют уникальные исторические фундаменты