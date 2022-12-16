Рекордные 13,5 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог в Псковской области в этом году

23:48, 15 декабря 2022, ПАИ

Планы ремонта и обслуживания региональных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«Нас ждут системные, глобальные, позитивные изменения», — отметил он.

По словам главы региона, в этом году на дороги в Псковской области выделили рекордные 13,5 миллиарда рублей. Кроме того, на 2023 год предусмотрено порядка 12 миллиардов рублей. «Надеюсь, что эта сумма будет увеличена», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«Темпы у нас взяты очень хорошие, территория огромная — 55 тысяч «квадратов», — подытожил губернатор.