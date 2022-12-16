Рекордные 13,5 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог в Псковской области в этом году
Планы ремонта и обслуживания региональных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».
«Нас ждут системные, глобальные, позитивные изменения», — отметил он.
По словам главы региона, в этом году на дороги в Псковской области выделили рекордные 13,5 миллиарда рублей. Кроме того, на 2023 год предусмотрено порядка 12 миллиардов рублей. «Надеюсь, что эта сумма будет увеличена», — подчеркнул Михаил Ведерников.
«Темпы у нас взяты очень хорошие, территория огромная — 55 тысяч «квадратов», — подытожил губернатор.
Рекордные 13,5 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог в Псковской области в этом году
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