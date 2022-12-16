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Псковские волонтёры учатся плести маскировку и делать блиндажные свечи для бойцов СВО

Псковички льют блиндажные свечи и плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Фото: паблик «Альт»

Сегодня у группы волонтёров из центра поддержки участников СВО, контртеррористических операций, боевых действий и членов их семей «Альт» был очень продуктивный день. Об этом они рассказали в соцсетях.

Псковские волонтёры попробовали плести маскировочные сети и делать блиндажные свечи, которые потом отправятся в зону действия СВО.

«Первый день был, конечно, больше организационным, но это только начало. Всё попробовали, подумали о технологиях, о вариантах ускорения процесса, о параллельной работе нескольких групп. Будем продолжать развивать это направление помощи», — воодушевлены участницы.

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