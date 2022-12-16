Фильм-концерт «Век благозвучия» впервые покажут на телеканале «Первый Псковский»

00:50, 16 декабря 2022, ПАИ

На телеканале «Первый Псковский» пройдёт премьера фильма-концерта «Век благозвучия». Проект посвящён 100-летию архиерейского хора Псково-Печерского монастыря.

В фильме звучат духовная музыка, русские народные песни в оригинальных обработках, романсы и композиции ХХ века. Картину сняли в самых живописных и исторически значимых местах Псковской области. Съёмки проходили с марта по сентябрь этого года. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Насладиться великолепными голосами и любимыми музыкальными произведениями зрители «Первого Псковского» смогут уже в это воскресенье, 18 декабря, в 11:00.