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Культура

Фильм-концерт «Век благозвучия» впервые покажут на телеканале «Первый Псковский»

Кадр из фильма

На телеканале «Первый Псковский» пройдёт премьера фильма-концерта «Век благозвучия». Проект посвящён 100-летию архиерейского хора Псково-Печерского монастыря.  

В фильме звучат духовная музыка, русские народные песни в оригинальных обработках, романсы и композиции ХХ века. Картину сняли в самых живописных и исторически значимых местах Псковской области. Съёмки проходили с марта по сентябрь этого года. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Насладиться великолепными голосами и любимыми музыкальными произведениями зрители «Первого Псковского» смогут уже в это воскресенье, 18 декабря, в 11:00.

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