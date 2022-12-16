Материал для восстановления роговицы создали в России

07:18, 16 декабря 2022, ПАИ

Российские ученые разработали технологию производства имплантов для восстановления поврежденной роговицы. В работе, опубликованной в журнале Polymers, специалисты из НИЦ «Курчатовский институт», Сеченовского университета и фирмы «Имтек» подтвердили эффективность и безопасность коллагеновой мембраны для регенерации этой ткани глаза, пишут «Известия».

Ученые предложили новый подход к разработке биоматериалов на основе коллагена — структурного белка организма, служащего каркасом для всех его тканей.

«Для повышения прочности биоматериала мы используем высокие концентрации коллагена. Это позволяет нам создавать стабильные и прочные материалы, сохраняя при этом высокую степень биосовместимости. В основе подхода лежит запатентованная технология получения стерильного прозрачного концентрированного раствора биосовместимого коллагена», — рассказал технический директор компании- разработчика Егор Осидак.

Сотрудники Курчатовского института в рамках проекта провели исследование биомеханических свойств мембраны. Для этого учеными был проведен эксперимент на универсальной разрывной машине Instron, предназначенной для определения разрывной нагрузки. В ходе него на центр коллагенового импланта оказывали механическое воздействие до тех пор, пока материал не разрушался. При этом датчики измеряли это усилие. На основе полученных данных была построена кривая деформации, которая показала, насколько продавился материал до момента прорыва.

Результаты измерений показали, что имплант примерно в три раза слабее естественной оболочки глаза. Однако этих свойств достаточно, чтобы мембрана выполняла свою функцию по регенерации роговицы.

«Материал при имплантации выполняет функцию временного каркаса, а через какое-то время прорастает собственными клетками организма, формирует правильную ткань, а потом разлагается, не оставляя лишних следов», — пояснил заместитель руководителя по научной работе комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Тимофей Григорьев.

То есть можно говорить о полноценной регенерации поврежденной части глаза, уточнил он. Команда разработчиков уже получила разрешение на проведение клинических испытаний разработки в рамках государственной регистрации медицинского изделия. И в ближайшее время будет проведена оценка эффективности и безопасности нового медицинского изделия для человека.



