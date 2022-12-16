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Общество

Оставшихся в России новых иномарок хватит на месяц продаж

Новые иномарки в российских автосалонах закончатся всего через месяц. Такой прогноз опубликовали «Известия», ссылаясь на Ассоциацию автомобильных дилеров страны (РОАД). 

Газета подчеркивает, что в продаже почти не осталось моделей средней ценовой категории от Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen. В основном продаются дорогие машины из Китая.

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей, у кого-то десяток, у кого-то два десятка. Ситуация такая, что автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц, и когда у него остается всего около 10 моделей, то понятно, что это количество не может обеспечить месячные продажи», — отметил Алексей Подщеколдин.

«По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами», — уверен Алексей Подщеколдин.

Потенциальный дефицит новых машин эксперт оценил в 1,1 млн штук в течение 2023 года. «В прошлом году было продано почти 1,7 млн машин, по итогам этого мы выйдем примерно на 650 тыс. И получается, что дефицит составляет 1,1 млн автомобилей. Вряд ли он будет покрыт в следующем году», — считает Алексей Подщеколдин.

Параллельный импорт автомобилей не может поправить ситуацию — его объемы слишком малы и не могут покрыть спрос, подчеркнул эксперт. На российском рынке увеличивают свое присутствие китайские производители, но их мощностей пока не хватает, чтобы покрыть спрос, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

   

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