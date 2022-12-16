Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Злоумышленники стали похищать бонусы с карт с помощью ботов


Вредоносные боты стали похищать бонусы клиентов российских банков и ретейлеров и покупать на них популярные товары в период высокого спроса, создавая таким образом искусственный дефицит, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe.

В 2022 году онлайн-ресурсы российских ретейлеров, маркетплейсов и банков обрабатывали почти 40% трафика, который не являлся пользовательским, то есть исходил не от клиентов, выяснили эксперты. По их данным, все чаще активность в веб-приложениях проявляют вредоносные боты — с начала года их доля в объеме запросов выросла почти в 1,5 раза.

«Вредоносные боты могут не только генерировать паразитный трафик, перерастающий в DDoS-атаки, но и, например, оформлять в периоды праздников и распродаж заказы на товары высокого спроса, создавая таким образом их искусственный дефицит», — говорится в сообщении.

В результате с проблемами при покупках сталкиваются реальные пользователи. «Для оплаты боты могут использовать бонусы, накопленные клиентами в личных кабинетах», — рассказали в компании.

Повышение активности ботов стало возможным из-за роста утечек персональных данных из личных кабинетов ретейлеров, маркетплейсов и банков, указывают специалисты.
При этом раскрытые данные пользователя из одной организации могут быть скомпрометированы и на других ресурсах. «Большинство пользователей зарегистрированы на нескольких сервисах, примерно у половины из них пароли от разных учетных записей совпадают или незначительно отличаются. Путем подбора боты их взламывают», — отметили эксперты.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 декабря 2022

В Пскове медик перепутал прививки от гриппа и коронавируса
16 декабря 2022

Члены правительства Псковской области посещают военных из региона на Украине
16 декабря 2022

Почти 60% российских учителей жалуются на перегруженность отчетностью
16 декабря 2022

Марс сфотографировал пскович на мобильный телефон
16 декабря 2022

Злоумышленники стали похищать бонусы с карт с помощью ботов
16 декабря 2022

Оставшихся в России новых иномарок хватит на месяц продаж
16 декабря 2022

Международная «Вахта Памяти – 2022» номинирована на звание главного события года
16 декабря 2022

Псковские волонтёры учатся плести маскировку и делать блиндажные свечи для бойцов СВО

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...