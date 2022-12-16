Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания в Пскове

09:25, 16 декабря 2022, ПАИ

Число компаний в Пскове, привлекающих к работе самозанятых, растет и составляет сегодня 21%. Работодателей, уже оценивших преимущества такого сотрудничества, больше всего в сферах логистики, строительства и услуг, сообщает сервис SuperJob.

Чаще всего самозанятые выполняют работы в сфере строительства и проектирования, информационных технологий, маркетинга и PR, дизайна и логистики. Чуть реже их привлекают для финансового консалтинга, управления персоналом, закупок, копирайтинга и переводов. Не пользуются услугами самозанятых 71% компаний.

Работодателей, которые успели оценить все плюсы сотрудничества с независимыми поставщиками услуг, среди малого бизнеса больше, чем среди крупных организаций (26%). Чаще всего привлекают самозанятых компании из сфер логистики (25%), строительства (24%) и услуг (22%).