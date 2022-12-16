Лечение мигрени и инъекции ботокса обсудят на «Серебряном дожде»
Заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный невролог Наталья Павлова станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 16 декабря в 14:00.
Темы для обсуждения:
- Яду мне, яду! Чем страдал Понтий Пилат?
- Скажи «спасибо» маме: головная боль по наследству.
- Слава фармацевтике! Лечение мигрени есть.
- Мужское и женское. У кого чаще?
- Не болит голова у дятла. Как пресечь провокацию?
- Не будь терпилой. Выпей таблетку и прилепи капустный лист!
- Уколоться и забыться. Ботокс не только от морщин.
Это и многое другое ведущие Алёна Комарова и Лариса Малкова обсудят с радиослушателями и гостем студии сегодня, 16 декабря.
Напомним, в ноябре в эфире «Серебряного дождя» в Пскове начала выходить новая серия передач. Каждый день в 14:00 приглашенные эксперты будут рассказывать о новостях из мира псковского бизнеса, политики, сферы здравоохранения, культуры, строительства и ЖКХ.
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