Лечение мигрени и инъекции ботокса обсудят на «Серебряном дожде»

11:07, 16 декабря 2022, ПАИ

Заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный невролог Наталья Павлова станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 16 декабря в 14:00.

Темы для обсуждения:

Яду мне, яду! Чем страдал Понтий Пилат? Скажи «спасибо» маме: головная боль по наследству. Слава фармацевтике! Лечение мигрени есть. Мужское и женское. У кого чаще? Не болит голова у дятла. Как пресечь провокацию? Не будь терпилой. Выпей таблетку и прилепи капустный лист! Уколоться и забыться. Ботокс не только от морщин.

Это и многое другое ведущие Алёна Комарова и Лариса Малкова обсудят с радиослушателями и гостем студии сегодня, 16 декабря.

Напомним, в ноябре в эфире «Серебряного дождя» в Пскове начала выходить новая серия передач. Каждый день в 14:00 приглашенные эксперты будут рассказывать о новостях из мира псковского бизнеса, политики, сферы здравоохранения, культуры, строительства и ЖКХ.