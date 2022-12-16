Более 50 млн направят на ремонт дороги Подсевы – Славковичи

11:16, 16 декабря 2022, ПАИ

Участок (км 6+980 – км 9+800) автомобильной дороги Подсевы – Славковичи приведут в порядок в Порховском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта и востребована у местных жителей», – говорится в сообщении.

Контракт на ремонт дороги заключен между заказчиком «Псковавтодор» и подрядной организацией «Буер». Средства на приведение дороги в нормативное состояние выделены в объеме более 53 миллионов рублей.

В ходе ремонта заменят изношенное дорожное полотно, восстановят укрепленную часть обочин и виражей, отремонтируют пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы. Кроме того, обочины будут укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью, а прибровочная часть обочин – растительным грунтом с засевом многолетних трав. Также будут приведены в нормативное состояние автобусные остановки. По завершении комплекса работ для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком нанесут дорожную разметку.

Срок окончания работ по контракту – август 2023 года.