Главные признаки мигрени назвала псковский врач

14:30, 16 декабря 2022, ПАИ

Для мигрени характерна односторонняя боль, сосредоточивающаяся в лобно-височной области. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказала заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный невролог Наталья Павлова.

Она отметила, что мигрень - это наиболее распространенное заболевание нервной системы. «Пациент к вам приходит уже со стереотипными приступами. Сразу обращаю внимание, что это не единственный приступ в жизни, это не эпизод, который был много-много лет назад и вдруг потом повторился через 20 лет, а стереотипные, повторяющиеся приступы очень интенсивной, как правило, односторонней головной боли и, как правило, пульсирующего характера», — рассказала врач.

Гость студии подчеркнула, что на приеме врач должен вас спросить, чем сопровождаются данные приступы. Пациент, как правило, отвечает, что ему неприятно находиться в ярком помещении и когда вокруг громкие звуки. Его может тошнить, может отмечаться рвота. Кроме того, человека при мигрени все раздражает: ему хочется укрыться, закрыться в темной комнате, поспать, потому что сон зачастую помогает купировать приступ. Набор таких жалоб насторожит врача в отношении диагноза «мигрень», отметила врач.

«Как правило, начинается боль с одной стороны, но, если приступ разворачивается и, допустим, если пациенту не помогают обычные обезболивающие препараты, не исключено, что боль может диффузно перейти на обе стороны. Иногда пациенты говорят, что за глазом болит, говорят, что именно висок с радиацией, ретробульбарно отдает за глаз. Это тоже очень частые симптомы», — объяснила медик.

Она заметила, что часто пациенты могут говорить, что перед приступом у них меняется настроение: либо они эйфоричны, либо, наоборот, ощущают себя подавленными, замкнутыми.

«Некоторые пациенты еще, если вам знакомо, используют понятие «аура». Говорят, что у них мелькают перед глазами мушки, светящиеся точки, какие-то зигзаги, предметы, потом возникает так называемая скотома, как слепое пятно по центру. Все это предвестники, после такой ауры мы ждем приступ через 30, 40, 60 минут. Это классика. Это может сопровождать головную боль», — рассказала Наталья Павлова.

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