Фотовыставку «Жёны героев» планируют открыть в Пскове

13:27, 16 декабря 2022, ПАИ

В Пскове планируют открыть выставку фотографий «Жёны героев», посвящённую супругам псковских военнослужащих, участвующих в специальной военной операци. С таким предложением выступили фотографы из Пскова, сообщил Псковскому агентству информации один из участников инициативной группы.

Планируется, что выставка откроется 23 февраля. Организаторы хотят представить фотографии 40 женщин, показать их быт и переживания за мужей. Помимо этого, фото женщин могут появиться и на летнем фестивале «Цвет белой стены». Сейчас эту инициативу обсуждают в правительстве Псковской области.

Один из организаторов отметил, что каждая фотосессия будет уникальна, фотографы попытаются узнать псковичек, чтобы лучше передать их образы.

Проект «Жены героев» впервые появился в Самарской области, там представили фотографии женщин с накинутыми на плечи кителями. На фото также изображено фронтовое письмо жены мужу.