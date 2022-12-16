Чаще всего псковичи жалуются врачам на головную боль

15:49, 16 декабря 2022, ПАИ

Чаще всего псковичи обращаются к врачам с жалобами на головную боль и боль в позвоночнике. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» на частоте 88.3 FM рассказала заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный невролог Наталья Павлова.

«Иногда мы имеем дело с лекарственными головными болями, когда пациент злоупотребляет обезболивающими, анальгетиками, головные боли приобретают абузусный, лекарственный характер. Это одна история. Вторая история - это хроническая головная боль напряженного типа. О ней можно говорить бесконечно, это другая головная боль. Иногда у пациентов сочетается и то, и другое», — объяснила врач.

По словам Натальи Павлова, головная боль – самая частая жалоба на любом приеме: и терапевтическом, и неврологическом. «Головная боль и боль в спине - это то, что, к сожалению, мотивирует нашего пациента сходить к доктору», — отметила она.