ПсковГУ подписал соглашение с региональным отделением Союза машиностроителей

13:16, 16 декабря 2022, ПАИ

ПсковГУ подписал соглашение с региональным отделением Союза машиностроителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Подписание состоялось в коворкинге ПсковГУ «Точка кипения», где сегодня проходит расширенное заседание Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области, Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России и координационного совета ПИШ Союзного государства.

В числе участников - представители власти, бизнеса и сферы высшего образования Псковской области и Белоруссии, а также студенты ПсковГУ. На повестке встречи - обсуждение научно-инженерных задач Передовой инженерной школы (ПИШ), а также вопросов взаимодействия реального сектора экономики и научно-образовательных организаций.

«Мы ждем, что Передовая инженерная школа Союзного государства станет драйвером общего развития Псковской области. Я очень рад, что университет выступает мостом в наших взаимоотношениях с Белоруссией, являясь одной из основ научной и экономической мысли региона. Я в прошлом преподавал, и для меня слово «университет» всегда свято. Надеюсь, ваша энергия в связке с энергией наших предпринимателей позволит реализовывать интересные проекты, в том числе направленные на выстраивание взаимоотношений с Белоруссией», - отметил замгубернатора по внутренней политике Александр Серавин.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина напомнила, что ПИШ - федеральный проект, главная цель которого - вывести российскую промышленность на новый качественный уровень развития.

«В нашей стране должны появиться команды и предприятия, которые точно знают, чем заменить станок иностранного производства, как наладить выпуск запчастей для авиации. Говоря о ПИШ Союзного государства, которая работает на базе ПсковГУ и БНТУ, необходимо понимать: речь идет о технологическом суверенитете России и Белоруссии. Уникальность нашей Инженерной школы - в международной повестке. Большую роль в реализации этого проекта играют промышленные предприятия Псковской области. Именно от них идет запрос на квалифицированных инженеров. Подготовить такие кадры - задача университета. При этом мы должны были ответить на ряд вопросов. Кто такой современный инженер? Для какой отрасли он нужен? Какими знаниями и умениями он должен обладать? Что делать, чтобы соответствовать завтрашнему дню? Если мы не ответим на эти вопросы сейчас, завтра будет уже поздно», - сказала ректор.

Александр Козловский, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области, подчеркнул, что старт работы Передовой инженерной школы Союзного государства - это долгожданное событие для промышленности Псковской области.

«В сложившейся ситуации необходимо налаживать взаимодействие между производством и наукой, создавать уникальный продукт, необходимый государству и региону. Без высококвалифицированных кадров на сегодня конкурировать очень тяжело. Производствам, представители которых сегодня участвуют в нашем мероприятии, нужна постоянная подпитка молодыми специалистами. Я считаю, что любое предприятие реального сектора экономики должно заниматься прикладной наукой, для этого уже сейчас надо воспитывать кадры», - заключил он.