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Общество

Более 1000 заболевших COVID-19 госпитализировали в России за сутки

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8 451, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 

В стране за сутки скончалось 59 человек, при этом вылечилось 7 393 пациентов. По данным оперштаба, за сутки в стране госпитализировано 1400 человек. 

Всего по состоянию на 16 декабря в России выявлен 21 701 321 случай заболевания коронавирусом, 21 096 061 пациент выздоровел, 392 891 — умер. 

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