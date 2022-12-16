Более 1000 заболевших COVID-19 госпитализировали в России за сутки

13:42, 16 декабря 2022, ПАИ

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8 451, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В стране за сутки скончалось 59 человек, при этом вылечилось 7 393 пациентов. По данным оперштаба, за сутки в стране госпитализировано 1400 человек.

Всего по состоянию на 16 декабря в России выявлен 21 701 321 случай заболевания коронавирусом, 21 096 061 пациент выздоровел, 392 891 — умер.